Weihnachtshighlights der privaten Spartenkanäle

Die Feiertage bei Nitro, Sixx, DMAX und, Tele5 werden abwechslungsreich - tierische Sendungen, Doku-Produktionen und Komödien dominieren dabei. DIGITAL FERNSEHEN bietet einen Überblick über das Sparten-Programm zu Weihnachten.

Das vierte Lichtlein brennt



Der Heiligabend bei den privaten Spartenkanälen steht im Zeichen von Dokumentationen. Bei Sixx läuft ab 11.20 Uhr die kanadische Dokureihe "Verstecken ist zwecklos - Steven Rambam findet jeden". Ebenso spannend wie ernst ist das Anschluss-Programm um 17.20 Uhr: "Stalked - Leben in Angst" läuft vor "Morde, die Schlagzeilen machten" (20.15 Uhr).

Bei DMAX wird am 24. Dezember eine weitere Doku gesendet: "Alaskan Bush People" wird um 10.15 Uhr ausgestrahlt, während beim Sender Nitro den ganzen Tag die Comedy-Serie "Die Munsters" zu sehen ist. Einen Spielfilm gibt es bei Tele 5: Ab 16.50 Uhr zeigt der Kanal zwei Filme von "Die Ritter Mirabilis“.

Alle Jahre wieder



Der Sender Tele 5 ist am 25. Dezember im Weihnachtsfieber. Um 14.40 Uhr läuft hier der Feiertagsspielfilm "Christmas Wish - Wenn Wünsche wahr werden". Mysteriös handhabt DMAX den zweiten Weihnachtsfeiertag. Den Vormittag verbringt der Kanal mit der Doku-Reihe "Die geheimen Akten der NASA". Ab 11.15 Uhr folgt "Mysterien von oben - Rätselhafte Satellitenbilder".



Tierisch wird es heute bei Sixx. Der ganze Tag dreht sich um Vierbeiner, wie beispielsweise die Doku ab 18.20 Uhr: "Die geheime Welt der Hunde". RTL Nitro hält sich währenddessen an Spielfilme. Um 11.50 Uhr läuft "Das Wunder in der 8. Straße" und 20.15 Uhr "Eis am Stiel".

Oh du fröhliche



Am zweiten Weihnachtstag startet der Kanal DMAX wieder mit der gleichen Kost wie am Tag zuvor ein: "Die geheimen Akten der NASA" flimmern auf den Bildschirmen der Zuschauer bis um 11.15 Uhr, bevor der Startschuss für "Mysterien von oben - Rätselhafte Satellitenbilder" fällt.



Auch Sixx bleibt der Programmlinie vom Vortag am 26. Dezember treu und Hundeliebhaber kommen auf ihre Kosten. Ab 11.20 Uhr wird "Notruf Hund - Einsatz für Cesar" bis die Serie um 15.05 Uhr von der Reality-Soap "Hundetrainer - Lucky Dogs mit Brandon Mc Millan" abgelöst wird.



Bei Nitro läuft zum Mittag der Spielfilm "Beverly Hills Ninja" und um 18.40 Uhr die Actionkomödie "Stop! Oder meine Mami schießt". Weihnachtlicher scheint das Programm auch an diesem Tag wieder bei Tele5. Hier läuft ab 16.40 Uhr "Die Schneekönigin". Teil 2 des Märchens folgt direkt im Anschluss, um 18.30 Uhr.