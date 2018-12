Weihnachtsshow: Helene Fischers Geheimnisse

Immer dann, wenn in den Wohnzimmern der Nation die große Weihnachtsbräsigkeit ausbricht, schlägt die Stunde des größten deutschen Show-Stars: Helene Fischer feiert mal wieder mit allerhand Gästen Weihnachten. Über ihre private Trennung verrät sie nichts.



Es ist schade, dass man nicht in den Kopf von Kiefer Sutherland gucken kann. Man wüsste zu gern, ob der Schauspieler ganz genau weiß, wer sich ihm da von hinten nähert. Sutherlands größte Rolle ist die des Agenten Jack Bauer, der in der Serie "24" schlaf- und atemlos Terroristen um die halbe Welt jagt. Nun steht er mit einer Gitarre auf einer Bühne in Düsseldorf am Rhein und ist Teil einer Show, die mit dem deutschen Schlager "Atemlos durch die Nacht" eröffnet wurde. Und von hinten nähert sich die Frau, die es gesungen hat: Helene Fischer. "Ich bin ein bisschen geflasht gerade", sagt Fischer zu Sutherland. Dieser erwidert: Das sei er auch.