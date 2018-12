Weinstube statt Stadl - Andy Borg startet seine neue Fernsehshow

Mit dem "Musikantenstadl" machte Andy Borg Stimmung im Ersten. Nun startet er mit einer eigenen Samstagabendshow im SWR. Volksmusik und Schlager geben den Ton an - und Borg ist mittendrin.



Andy Borg geht nach dem "Musikantenstadl" in eine Weinstube, vom Ersten ins SWR Fernsehen. Seinem Fernsehkonzept bleibt er treu. Knapp dreieinhalb Jahre nach dem Abschied von der ARD-Volksmusikshow freut sich Borg über sein Comeback als Fernsehmoderator. Im Südwesten startet er seine neue, eigene Sendung. "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird erstmals an diesem Samstag (22.12.) um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. Jeden Monat wird es von nun an laut dem Sender eine neue Folge geben.