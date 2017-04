"Weißensee"-Fortsetzung: Dreharbeiten beginnen

Für Das Erste entsteht derzeit die Fortsetzung von "Weißensee". Der Startschuss für die Dreharbeiten zur vierten Staffel fiel am Donnerstag.



Gestern begannen die Dreharbeiten zu den neuen Folgen der ausgezeichneten Serie "Weißensee". Insgesamt sechs Episoden wird die vierte Staffel umfassen, die derzeit für Das Erste gedreht wird.