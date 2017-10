Weißer Winter bei Fox: Start von "Snowfall" im Januar 2018

Der Sender Fox zeigt ab dem 25. Januar die neue US-Serie "Snowfall" als TV-Premiere im deutschen Fernsehen. Dabei kommt im Los Angeles von 1983 ein Drogensturm namens Crack auf.



"Snowfall" handelt von der Anfangsphase der Crack- und Kokain-Epidemie in den Achtzigerjahren in den USA und seine Auswirkungen auf die heutige amerikanische Kultur. Die Geschichte verfolgt zahlreiche Menschen auf ihrem Weg durch die Drogenwelt von Los Angeles.