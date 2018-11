Weißes Haus gewährt CNN-Reporter vorerst wieder Zugang

Präsident Trump hat versucht, einen CNN-Journalisten von Pressekonferenzen im Weißen Haus auszuschließen. Ein von Trump eingesetzter Bundesrichter lässt ihn nun auflaufen. Der Journalist darf wieder rein - zumindest vorerst.



Das Weiße Haus muss dem CNN-Korrespondenten Jim Acosta vorerst wieder Zugang zu Pressekonferenzen gewähren. Bundesrichter Timothy Kelly gab am Freitag in Washington einem Antrag von CNN auf eine entsprechende einstweilige Verfügung statt, wie der Sender berichtete. Eine endgültige richterliche Entscheidung steht aber noch aus. Das Weiße Haus teilte mit, man werde Acosta vorübergehend wieder akkreditieren.



US-Präsident Donald Trump kündigte anschließend neue Regeln für Pressekonferenzen an und forderte "Anstand" von den Journalisten ein. Der Präsident drohte zugleich, bei ungebührlichem Verhalten von Journalisten könnten er und seine Mitarbeiter Pressekonferenzen jederzeit verlassen. Trump hatte nach einem Wortgefecht bei einer Pressekonferenz am Mittwoch vergangener Woche den Entzug der Akkreditierung des prominenten CNN-Journalisten angeordnet.