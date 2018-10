Weiter auf dem Vormarsch: eSports Live Streaming

Wenn auf dem Spielemarkt ein Trend klar erkennbar ist, dann ist es die wachsende Begeisterung für eSports. Davon profitieren nicht nur die Spieleentwickler.



2017 wurden 1,86 Milliarden US-Dollar in eSports-Startups investiert - eine Verdopplung innerhalb von zwei Jahren. Auch die Umsätze in diesem Segment steigen rasant und haben sich von 906 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 auf 1,65 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr erhöht.



eSport muss nicht sportlich sein

Unter eSports versteht man sportliche Wettkämpfe zwischen Computerspielern. Dabei muss es sich jedoch nicht zwangsläufig um Sportspiele wie FIFA handeln, wo inzwischen zahlreiche Bundesliga-Vereine wie Hertha BSC oder Schalke 04 eigene Teams ins Rennen schicken. Die (finanziell) erfolgreichsten eSportler der Welt spielen Dota 2, ein Fantasyspiel aus dem Genre “Multiplayer Online Battle Arena”. Mit bislang 3,7 Millionen US-Dollar Preisgeld ist der Deutsche Kuro Takhasomi der bestverdienenste eSportler, so Statista.



Takhasomi spielt unter dem Pseudonym KuroKy und stammt ursprünglich aus dem Iran. Er ist Kapitän von Team Liquid - drei weitere Mitglieder befinden sich ebenfalls unter den Top 5 der erfolgreichsten eSportler. Zusammen kommen die sechs Spieler des Teams auf mehr als 15 Millionen US-Dollar Preisgeld. Dazu trug vor allem ihr Sieg beim “The International 2017” bei. Dieses Dota 2-Turnier findet jährlich statt und wird vom Spielehersteller Valve ausgetragen. Mit einem Gesamtpreisgeld von rund 25 Millionen US-Dollar heute gegenüber 1,6 Millionen US-Dollar bei der Premiere 2011 zeigt es deutlich, wohin der Trend geht.



Immer mehr Möglichkeiten

Mit Zocken Geld zu verdienen, scheint nicht nur für die Spieler, sondern auch für Zuschauer attraktiv zu sein. Dabei müssen sie mittlerweile nicht mehr zu den großen Events reisen, sondern können den Profis immer häufiger online beim Zocken zuschauen. Die ersten Übertragungen fanden aus den heimischen Wohnzimmern auf Youtube statt. Inzwischen gibt es weitere Kanäle.