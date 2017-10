Weiter zu haben: Albertis will sich von Hispasat trennen

Wie es mit Hispasat weitergeht, ist nach wie vor unklar. Das Unternehmen könnte schon in Kürze von REE aufgekauft werden, wenn man dort tief genug in die Tasche greift.



Noch ist Hispasat nicht aus dem Schneider. Vermutlich wird der in Madrid ansässige Sat-Betreiber übernommen. Von wem, das ist noch unklar. Jedoch scheint sich derzeit Red Electrica De Espana (REE) als wahrscheinlichster Käufer abzuzeichnen. Diesen kennen die dortigen Verbraucher vor allem von ihrer Stromrechnung. Es handelt sich um einen staatlich subventionierten Betreiber des Stromnetzes. Investiert wird von REE auch in Portugal, Peru und Bolivien.