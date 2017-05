Weiterbildung für Lokaljournalisten durch LfM

Die Qualifizierung von Journalistinnen und Journalisten in Nordrhein-Westfalen stellt ein Ziel der LfM dar, die mit Weiterbildungsprojekten ein weiteres Mal aushelfen möchte.



Ganze 200.000 Euro stellt die LfM über die Stiftung Vor Ort NRW zur Verfügung, um die Qualifizierung von Journalistinnen und Journalisten zu gewährleisten. Noch bis zum 30. Juni 2017 können sich Anbieter journalistischer Weiterbildung sowie Medienpartner und weitere Einrichtungen mit einem entsprechenden Konzepten für die Förderung bewerben.