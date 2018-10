Weitere 10 Jahre Baden TV in der Region Mittlerer Oberrhein

Die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) hat Baden TV auch über das Jahr 2019 hinaus grünes Licht gegeben.



Zehn weitere Jahre können die Zuschauer in der Region Mittlerer Oberrhein das regionale TV-Angebot Baden TV sehen. Die Mitglieder der Medienrat der LFK hat in seiner Sitzung entschieden, dem Veranstalter bis 2029 eine erneute Zuweisung für das Kabelnetz in der Region zu erteilen. Auch der LFK-Vorstand hatte dafür votiert.