Weitere ARD-Sender werden bestreikt - Programmänderungen!

Arbeitsniederlungen bei gleich mehreren ARD-Sendeanstalten sorgen im Laufe des Tages für Störungen und Programmänderungen. Zuerst betroffen sind WDR, NDR, SWR und BR.



Streikbedingt kann es zu Programmänderungen beim NDR, SWR, BR und WDR kommen. Die Arbeitsniederlung hat bei letzterem Sender bereits dazu geführt, dass das "Morgenmagazin" heute aufgezeichnet gesendet werden musste (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Auch beim NDR drohen Sendungen auszufallen.