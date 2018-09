Weitere DVB-T2-Umstellungen in Bayern, Sachsen und Thüringen

DVB-T2 HD startet Ende September in Oberfranken und Teilen der Oberpfalz. Auch in Sachsen in der Region Chemnitz und Gera (Thüringen) steht zeitgleich die Umstellungs-Deadline an.



In der Nacht vom 25. auf den 26. September wird in Oberfranken, der nördlichen und mittleren Oberpfalz, in Chemnitz und Umgebung sowie in Gera das Antennenfernsehen auf DVB-T2 HD umgestellt. Das bedeutet für alle, die Fernsehen über die Antenne empfangen, dass das bisherige Antennenfernsehen DVB-T dort zugleich eingestellt. Hinweis-Einblendungen im Fernsehprogramm informieren die betroffenen Haushalte bereits aktuell. Beispielsweise an den Standorten Amberg, Bamberg und Ochsenkopf gehen dann 16 öffentlich-rechtliche Programme ohne Zusatzkosten und in FullHD-Auflösung auf Sendung.