Weitere Details zum 24h-Start des Spartensenders eoTV

Europäische Free TV-Serien-Premieren und Top-Spielfilme will eoTV in nicht einmal zwei Wochen mit seinem Vollprogramm an den Mann und die Frau bringen. Jetzt wurden weitere Details zum erweiterten Sendestart bekannt.



Der Free TV-Sender für europäische Spielfilme und Serien eoTV startet am 15. August um 16:00 Uhr mit seinem Vollprogramm. Er ist über den Satellit ASTRA 19.2° zu empfangen. Schon jetzt ist eoTV über einen automatischen Sendersuchlauf am Satelliten-Receiver oder eingebauten Satelliten-Tuner des Fernsehers zu finden (Frequenz: 10921/ MHz Polarisation: Horizontal/ Symbolrate: 22.000/ FEC: 7/8/ Modulation: DVB-S, QPSK).