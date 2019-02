Weitere Schlager-Shows für Andy Borg

Der Moderator und Sänger Andy Borg (58) produziert weitere Folgen seiner monatlichen Samstagabendshow im SWR Fernsehen.



Die im vergangenen Dezember gestartete neue Sendung "Schlager-Spaß mit Andy Borg" stoße auf gute Resonanz, sagte eine Sprecherin des Südwestrundfunks (SWR) am Donnerstag.