Weitere US-Kabelnetzbetreiber nehmen an UHD-Tests von SES teil

Ultra HD bleibt bei SES weiter ein großes Thema. In den USA nehmen immer mehr Kabelnetzbetreiber an den Testläufen des Satellitenbetreibers teil, am Dienstag verkündete SES die Teilnahme von sechs weitere Unternehmen.



Der Satellitenbetreiber SES gab am Dienstag bekannt, dass sechs weitere US-Kabelnetzbetreiber seinen Ultra-HD-Versuchen beigetreten sind. Einige der ersten teilnehmenden Kabelanbieter stehen dem Start von UHD-Paketen für den Verbraucher bereits nahe.