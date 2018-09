Weitere Unterstützung für paneuropäischen Digitalplattform

Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hat beim Zeitungskongress in Berlin an die Verleger appelliert, seinen Vorschlag einer paneuropäischen Digitalplattform zu unterstützen.



Der Präsident des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger (BDZV)Mathias Döpfner reagierte darauf: "Ich habe von Anfang an gesagt, dass wir diese Initiative für grundsätzlich absolut richtig halten. Genau so etwas braucht es." Allerdings gebe es im Zusammenhang mit einer gemeinsamen Plattform auch einige Probleme, die Wilhelm selbst schon angedeutet habe, so der "Horizont".