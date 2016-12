Weiterer Daten-Klau bei Yahoo: Über eine Milliarde Betroffene

Erst vor Kurzem musste Yahoo einen riesigen Datendiebsahl einräumen, nun gestand der Internet-Konzern ein, dass erneut Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern gehackt wurden. Dieses Mal sollen sogar über eine Milliarde Nutzer betroffen sein.



Beim Internet-Konzern Yahoo ist ein weiterer gigantischer Datendienstahl bekanntgeworden, diesmal geht es sogar um gestohlene Informationen zu mehr als einer Milliarde Nutzerkonten. Dabei seien die Angreifer im August 2013 voraussichtlich an Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtstage und unkenntlich gemachte Passwörter gekommen, teilte Yahoo am Mittwoch mit. Gemessen an der Zahl betroffener Nutzer ist es der bislang größte bekanntgewordene Datenklau überhaupt.