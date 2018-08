Welcher Film soll für Deutschland den Oscar holen? Die Antwort

Der Film von Florian Henckel von Donnersmarck soll den Oscar für Deutschland holen. Damit könnte der Regisseur das zweite Mal die Trophäe erhalten.



Elf Jahre nach dem Oscar für "Das Leben der Anderen" geht Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck erneut ins Rennen um die Trophäe. Sein neuer Film "Werk ohne Autor" mit den Schauspielern Tom Schilling und Sebastian Koch soll den Oscar in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film nach Deutschland holen.