Welt: Springer-Talk zu "Die Verlegerin" mit Spielberg und Hanks

Der Film "Die Verlegerin" mit Meryl Streep läuft nächste Woche in Deutschland an. Regisseur Steven Spielberg und Darsteller Tom Hanks trafen sich mit Vertretern des Axel-Springer-Verlags zu einem langen Interview - zu sehen auf Welt.



In "Die Verlegerin" geht es um Pressefreiheit. Und Fake News, noch bevor sie so hießen und es 2017 Wort des Jahres wurde. Vor allem aber um die "Washington Post" und ihre Verlegerin Katharine "Kay" Graham, die 1971 für die Veröffentlichung der Pentagon-Papiere verantwortlich ist. Tom Hanks schlüpft in die Rolle von Ben Bradlee, Kays Redakteur. Gemeinsam kämpfen sie für die Presse und gegen die Regierung.