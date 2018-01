"Welt" sendet wieder

Nachdem "Welt" gestern den ganzen Tag keine Nachrichten aus dem Studio am Potsdamer Platz senden konnte, läuft seit heute um 7 Uhr wieder das normale Programm.



Bei Wartungsarbeiten in der Nacht vom Montag zum Dienstag war es bei "Welt" (ehemals N24) zu einer Panne gekommen. Die legte das gesamte Netzwerk lahm. Dabei ging angefangen vom Redaktions- über das Produktionssystem bis hin zu den Telefonen nichts mehr.