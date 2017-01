Weltbekannte DJs in Werbetrennern bei RTL2

Dimitri Vegas und Like Mike sind zwei der am häufigsten gebuchten DJs weltweit. Bis Ende des Monats sind sie in Werbetrennern von RTL2 zu sehen.



RTL2 zeigt regelmäßig prominente Künstler in Werbepausen als Sender-Testemonials. In der Vergangenheit waren unter anderem Tim Bendzko, Ellie Goulding und David Guetta zu sehen. Jetzt zeigt der Sender Ausschnitte aus dem comicartigen Musikvideo von Dimitri Vegas und Like Mike.