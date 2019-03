Weltgrößte Industriemesse lüftet in Hannover den Vorhang

Die Hannover Messe will auch in diesem Jahr den neuesten Stand bei den Möglichkeiten vernetzter Produktionsabläufe (Industrie 4.0) abbilden.



Zu den Schwerpunkten der nach Veranstalterangaben weltgrößten Industriemesse zählen künstliche Intelligenz, das maschinelle Lernen sowie der Mobilfunkstandard 5G, der etwa fürs autonome Fahren oder die Zusammenarbeit von Robotern als Voraussetzung gilt.