Weltpremiere "Der Junge muss an die frische Luft" in Essen

Schon eine Million Mal hat Hape Kerkeling die berührende Geschichte seiner Kindheit im Ruhrgebiet verkauft. "Der Junge muss an die frische Luft" lautet der Titel der Autobiografie. Oscar-Preisträgerin Caroline Link hat sie jetzt verfilmt.



Der Film "Der Junge muss an die frische Luft" nach dem gleichnamigen Bestseller von Hape Kerkeling feiert am Dienstag (20.00 Uhr) in Essen seine Weltpremiere. In dem Streifen geht es um die Kindheit des gefeierten Entertainers im Ruhrgebiet: Zunächst unbeschwert, in seinem neunten Lebensjahr dann tragisch gebrochen durch den Tod seiner depressiven Mutter.