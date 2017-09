Weltpremiere: Travelxp wird der erste 4K HDR-Kanal

In sechs verschiedenen Sprachen soll in den kommenden Monaten der 4K HDR-Kanal von Eutelsat, Travelxp, verfügbar sein. Leider ist Deutsch vorerst nicht dabei.



In Englisch, Spanisch, Polnisch, Serbisch, Kroatisch und Niederländisch kann schon bald der neuste 4K HDR Service von Eutelsat eingeschaltet werden. Bei Travelxp 4K werden zunächst 100 Stunden Reiseprogramme auf der ganzen Welt mit multikulturellen Gastgebern unterstützt. Das kündigte Eutelsat heute an.