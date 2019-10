Weltraumschrott bedroht aktive Satelliten

Um Kollisionen mit den aktiven Satelliten zu verhindern, entwickelt SCISYS eine Datenbank, um alle potenziell gefährlichen Teile zu erfassen.



Im Laufe der Jahre hat sich im Erdorbit ganz schön viel Schrott angesammelt. Inaktive Teile von jedem Raketenstart, um Satelliten ins All zu bringen oder ganze Raumstationen aufzubauen und zu unterhalten, schweben auf unterschiedlichen Umlaufbahnen. Mittlerweile sind sie zu einer Bedrohung der aktiven Weltrauminfrastruktur geworden.