Weltrekordversuch: Mega-Live-Sendung bei Funk und ARD-alpha

"XXXXL Challenge" heißt das Projekt, das den Rekord als längste Fernsehsendung der Welt holen soll.



Im Rahmen der ARD-Themenwoche "Zukunft Bildung" ist dabei ab dem 12. November geplant, drei volle Tage live durchzusenden. Das teilte Funk, das digitale Angebot von ARD und ZDF für die jüngeren Zielgruppen, am Mittwoch bei der ARD-Hauptversammlung in Stuttgart mit.