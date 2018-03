Weltstar-Besuch bei "The Voice Kids"

Die kleinen Gesangstalente erwartet am Wochenende einen Gast bei "The Voice Kids", der momentan einer der gefragtesten Weltstars ist. Kleiner Tipp: Er ist Songwriter, kommt aus England und hat rote Haare.



"The Voice Kids"-Talent Maxima (Braunschweig) kann ihr Glück kaum fassen, als ihr Gastcoach den Probenraum betritt. Die 13-Jährige konnte mit keinem Geringerem als Superstar Ed Sheeran dessen Song "Thinking out Loud" für die anstehenden Battles proben.