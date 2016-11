Welttag des Fernsehens: DVB-T-Abschaltung in wenigen Monaten

Der 21. November ist Welttag des Fernsehens, das inzwischen größtenteils digital ausgestrahlt wird. Beim Antennenfernsehen steht nun auch der Umstieg auf den Nachfolgestandard DVB-T2 HD an, DVB-T wird im kommenden Jahr in den ersten Gebieten abgeschaltet.



Fast jedem Thema ist inzwischen ein spezieller Tag gewidmet. Auch das Fernsehen wird einmal im Jahr mit einem solchen Tag bedacht: Dem Welttag des Fernsehens, der auf den heutigen Montag fällt und an das erste Weltfernsehforum der UNO im Jahr 1996 erinnert. Dabei findet das Fernsehen inzwischen größtenteils digital statt.