Welttag des Fernsehens: Deutschland bereit für Ultra HD

Die Fernsehzuschauer in Deutschland sind bereit für die nächste Stufe des hochauflösenden Fernsehens: Ultra HD (UHD). Neun von zehn Haushalten, die den Kauf eines TV-Gerätes erwägen, denken dabei über UHD nach.



Und 52 Prozent der Befragten wären auch bereit, für TV-Programme in UHD-Qualität extra zu zahlen. Das sind Vorabergebnisse des "HD+ Ultra HD Monitor 2018", die heute im Vorfeld des Welttages des Fernsehens (21. November) veröffentlicht wurden. 14 Prozent würden bis zu 3 Euro im Monat für UHD zahlen; 18 Prozent zwischen 3 und 6 Euro; 8 Prozent zwischen 6 und 9 Euro; 7 Prozent zwischen 9 und 12 Euro und 5 Prozent mehr als 12 Euro.