Weltweit erster 8K-Sender aus Japan startet im Dezember

Ab Dezember wird der japanische Broadcaster NHK mit BS8K das erste in 8K-Bildauflösung und 22.2-Kanal-Ton empfangbare Programm ausstrahlen.



Hochwertige Inhalte wie Nasa-Bilder von der ISS, Konzerte der Wiener Philarmoniker oder die olympischen Spiele 2020 in Tokio sollen beim japanischen Sender BS8K künftig in Super Hi-Vision und in 22.2-Kanal-Ton übertragen werden.