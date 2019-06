Weltweit mehr als 75 Millionen DAB Plus Radios verkauft

Bis zum Ende des vorigen Jahrs wurden in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum über 75 Millionen DAB Plus Radios verkauft. Das sind 10 Millionen mehr als im Vergleich zum Ende des Jahres 2017.



In den letzten zehn Jahren wurden in Großbritannien fast 40 Millionen DAB Plus Empfänger verkauft. In Deutschland waren es im gleichen Zeitraum knapp 12 Millionen.