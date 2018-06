Wemacom geht Deal mit content4tv ein

Wemacom Schwerin ist neuer Lizenzpartner von Content4tv. Der Kunde aus dem Stadtwerkebereich erhält durch den neuen Partner Ausstrahlungsrechte für Free-TV- und Pay-TV-Sender.



Die Telekommunikationsgesellschaft Wemacom Schwerin hat einen Vertrag mit Content4tv abgeschlossen. Der TV-Lizenz-Dienstleister soll die Einführung verschiedener IPTV-Pakete ermöglichen.