"Wendezeit": auch das Erste dreht Film zum Mauerfall-Jahrestag

Nach dem ZDF inszeniert auch das Erste einen Film zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im Jahr 2019. In Berlin laufen gegenwärtig die Dreharbeiten zum Spionagethriller "Wendezeit", wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) am Montag mitteilte. Die Geschichte sei von realen Ereignissen inspiriert.



Unter der Regie von Sven Bohse stehen - an der Seite von Petra Schmidt-Schaller und Ulrich Thomsen in den Hauptrollen - Harald Schrott, Artjom Gilz, Carsten Hayes, Alexander Beyer, Nina Rausch, Mike Davies, Robert Hunger-Bühler, Marc Hosemann und André Hennicke vor der Kamera.