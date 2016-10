Wendler will keine "Almosen" im "Dschungelcamp"-Prozess

Für seinen Unfall beim Sommer-"Dschungelcamp" von RTL will der Schlagersänger Michael Wendler Geld und gibt sich dabei nicht mit "Almosen" zufrieden, wie er zum Prozessauftakt erklärte. Wegen der Verletzung habe er noch immer Schmerzen.



Die meisten Gerichtsgebäude sind ohne Glamour. Aber das Landgericht Köln, ein 100 Meter hoher und fast 40 Jahre alter Klotz, ist ein Ort von monumentaler Tristesse. Hier hat Michael Wendler (44) an diesem verhangenen Mittwochmittag einen Auftritt. Kameras und Fotografen sind dabei, aber die Beleuchtung beschränkt sich auf Neonlicht. Wendler durchmisst Gänge und Flure, dann betritt er den Saal. Sein Outfit: smart. Dunkler Anzug, schwarzes Shirt. Nur die Glitzerschuhe geben einen möglichen Hinweis darauf, welchem Business er entstammt.