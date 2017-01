Wendungsreicher Doppel-Mord im Saarbrücker "Tatort"

In seinem neuesten Fall "Söhne und Väter" muss der Saarbrücker Ermittler Stellbrink gleich zwei Morde aufklären. Neben der Verbrecherjagd steht auch das Verhältnis des Kommissars zu seinem Sohn im Mittelpunkt.

Neue Erkenntnisse: Devid Striesow alias Kriminalhauptkommissar Jens Stellbrink. Bild: © SR/Manuela Meyer

Der "Tatort"-Krimi "Söhne und Väter" hat innerhalb der ARD schon Geschichte geschrieben, ohne dass er bislang auf Sendung gegangen ist. Ende 2016 wollte ihn die Programmdirektion vom 29. auf den 1. Januar vorziehen, als Ersatz für den Dortmunder Fall "Sturm" - der wurde verschoben, weil er von Terror handelt und nur wenige Tage nach dem Anschlag in Berlin nicht ins Konzept passte. Doch der für "Söhne und Väter" zuständige Saarländische Rundfunk sperrte sich ARD-intern dagegen, weil er seinen "Tatort" gerne auf dem ursprünglichen Programmplatz belassen wollte. Daher zeigt ihn das Erste nun auch an diesem Sonntag (20.15 Uhr).



Zu Beginn des Films braucht es gute Nerven. Nicht, weil es im neuen Saarland-"Tatort" in den ersten Minuten gleich so spannend zugeht, sondern weil es widerwärtig ist, was die Freunde Karim, Pascal und Enno da tun. Sie brechen in ein Beerdigungsinstitut ein und klemmen ihrem verstorbenen Lehrer Dirk Rebmann ein Ringelschwänzchen zwischen die Pobacken, um ihm so posthum ihre Verachtung zu zeigen. Anders formuliert: Weil er nun mal "ein totales Schwein" und "totales Arschloch" war. Und das soll jeder sehen.