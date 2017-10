Wenge: "Digitalisierung ist alternativlos"

In Hessen und in Kürze auch in Baden-Württemberg kann man es schön beobachten: Die Komplettdigitalisierung im Kabel kämpft gegen veraltete Technik in den Haushalten.



"Dabei ist doch gar nicht mehr die Frage, inwieweit der Netzbetreiber das Kabelnetz aufgerüstet hat und welche tollen Geschwindigkeiten beim Surfen nun erreicht werden können", so Dr. Hans-Ullrich Wenge in seiner Kolumne in der DF-Schwesterzeitschrift DIGITAL INSIDER.



"Man kann nicht vom Netzbetreiber erwarten, Aufrüstung im großen Stil zu betreiben, dann selbst am Ende der Kette aber die Hausverteilung von Anno Tobak verwenden und sich wundern, dass da nicht mehr alle TV-Programme gefunden werden", so der Experte.