Wenge: "Digitalisierung macht Fernsehen günstiger"

War auf einem Satellitentransponder zu Analogzeiten nur ein Fernsehprogramm zu verbreiten, so können jetzt ein Dutzend Programme digital über nur einen Übertragungskanal gesendet werden. Digitalisierung mach das Fernsehen kosteneffizienter, sollte man meinen.



"Brauchte man früher noch viele Transponder, um analoges Fernsehen und Radio zu übertragen, werden die Kosten geringer, da man mehr Programme auf einem Transponder unterbringen kann und künftig nicht mal mehr SD-Ausstrahlung der vielen öffentlich-rechtlichen Programme mehr brauchen wird. Die Transponder für HD- oder dann UHD-Fernsehen der öffentlich-rechtlichen Anstalten werden ausreichen", so Dr. Hans-Ullrich Wenge, früherer CEO der Kabel Deutschland in seiner Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER. Es werde also auf Dauer alles kostengünstiger, so jedenfalls die Prognosen noch vor einigen Jahren.