Wenge: "Ende des Sat-Empfangs?"

Durch Internet-basierte TV-Verbreitung wie IPTV oder OTT werden bisherige TV-Infrastrukturen immer mehr zurückgedrängt werden, so die Prognosen. Es wird konsolidiert, umstrukturiert, abgebaut. Vor allem der Satellitendirektempfang könnte drastisch rückläufig werden, sagen Experten.



"Der Anteil an Satellitendirektempfang wird mit hocheffizienten Kabelnetzen, dem neuen Antennenfernsehen DVB-T2, stationärem IPTV und nicht zu vergessen den zahlreichen OTT-Diensten in Deutschland weiter zurückgehen", so Dr. Hans-Ullrich Wenge, früherer Kabel Deutschland Manager in seiner Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER. Dabei wirft er die Frage ganz konkret auf: "Kommt das Ende des Sat-Empfangs?"