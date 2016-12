Wenge: "Gehen am Ende Freenet TV und HD Plus zusammen?"

Künftig gibt es identische Preise für das HD-Programm deutscher Privatsenderketten über Sat und DVB-T2. Der frühere Kabel-Deutschland-CEO Dr. Hans-Ullrich Wenge greift diesbezügliche Gerüchte auf und bewertet diese in seiner Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER.



HD Plus wird den Preis für die Sat-Vermarktung der Privatsender in HD erhöhen und das exakt auf den Betrag, den Freenet TV für Vermarktung der HD-Programme über das neue Antennenfernsehen DVB-T2 ab März 2017 vorsieht. "Eine Preisanpassung auf den Betrag der anderen Infrastrukturebene, weil man es sich jetzt leisten kann? Möglich", so Wenge.