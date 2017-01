Wenge: "HbbTV funktioniert auch im Kabel"

Während Plattformen wie Entertain versuchen, möglichst alle Mediatheken an Bord zu versammeln, macht es sich der Netzbetreiber Tele Columbus leichter und setzt auf HbbTV.



Infrastrukturexperte Dr. Hans-Ullrich Wenge macht sich in seiner neuen Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER Gedanken, wie man Archiv-Inhalte zum Fernsehzuschauer bekommt, ohne jede auch noch so große oder kleine Mediathek auf der Plattform gleich mit integrieren zu müssen.