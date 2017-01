Wenge: "Kann Vodafone Kabel?"

Der frühere CEO von Kabel Deutschland wirft in seiner Kolumne der DF-Schwesterpublikation die Frage auf, was aus den einstigen Plänen von Vodafone im deutschen Kabel wurde.



"Kommen die noch aus dem Quark mit ihrer Kabel Deutschland in puncto analoge Abschaltung? Oder verkaufen die nun doch an John Malones Liberty?", fragt sich Dr. Hans-Ullrich Wenge, ehemaliger Chef der Kabel Deutschland, und wirft damit schon gleich einen Blick auf das neue Jahr 2017.