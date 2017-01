Wenge: "Totale Digitalisierung im Kabel?"

Die analoge Abschaltung in den deutschen Kabelnetzen geht generell seit Jahren eher schleppend voran. Der Netzbetreiber Unitymedia könnte das nun ändern.



Dr. Hans-Ullrich Wenge, ehemaliger CEO der Kabel Deutschland, vermutet in seiner Kolumne in der DF-Schwesterpublikation DIGITAL INSIDER, dass die totale Digitalisierung im Kabel im Jahre 2017 allenfalls bei Unitymedia in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg voranschreite. Diese hätten eine Abschaltung aller analogen Kanäle für den Sommer endlich beschlossen und das sei gut so.