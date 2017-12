Wenig Interesse an Sat.1-Thriller "Keine zweite Chance"

Sat.1 und seine Fernsehfilme am Dienstag kommen kaum noch auf einen grünen Zweig. Etwas mehr als zwei Millionen Zuschauer sind mau.



Wieder nur sehr verhaltenes Interesse an einem eigenproduzierten Sat.1-Film: Die erste Folge des Thrillers "Keine zweite Chance" sahen am Dienstagabend um 20.15 Uhr 2,11 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 7,0 Prozent.



In der Geschichte sucht die Ärztin Nora (Petra Schmidt-Schaller), nachdem sie selbst aus dem Koma erwacht ist, nach dem Mörder ihres Manns und dem Entführer ihrer Tochter - und wird selbst von der Polizei verdächtigt. Der zweite Teil wird am kommenden Dienstag gezeigt.