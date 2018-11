Wenige echte Schnäppchen am Black Friday

Kunden sparen am Black Friday nicht mehr oder weniger als an einem durchschnittlichen anderen Tag des Jahres. Dies hat die Preisanalyse des ZDF-Wirtschaftsmagazins "WISO" ergeben.



Für die Recherche wurden mehr als 3.000 Produkte und fast zwölf Millionen Einzelpreise rund um den Black Friday 2017 geprüft.