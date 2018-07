Weniger Bandbreite als versprochen - Vodafone lost im Test ab

Vodafone unterschreitet die werbewirksam suggerierten Traum-Bandbreiten notorisch, stellt der jährliche Festnetztest von Connect fest. So liegt das Unternehmen noch hinter der Telekom trotz derer Kupferkabel-Nostalgie.



Alle Jahre wieder führt das Branchenmagazin "connect" einen akribischen Test der deutschen Internet-Anbieter durch. Dabei muss sich der britische Leviathan Vodafone trotz Einverleibung des Kabel Deutschland-Netzwerks mit dem letzten Platz zufrieden geben. Grund dafür ist die Tatsache, dass die versprochenen Breitbandverbindungen seitens Vodafone schlichtweg nicht immer geliefert werden.