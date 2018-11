Weniger TV-Geräte im Jahr 2018 verkauft

Der deutsche Unterhaltungselektronik-Markt zeigt sich rückläufig, gerade das Geschäft mit Fernsehern ist davon betroffen.



Der Markt für Unterhaltungselektronik in Deutschland ist nach Branchenzahlen in den ersten drei Quartalen des Jahres um 8,6 Prozent geschrumpft. Beim Umsatz mit TV-Geräten gab es ein Minus von 4,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Die verkaufte Stückzahl ging um 7,9 Prozent auf knapp 4,6 Millionen Fernseher zurück, wie die Branchengesellschaft gfu am Montag mitteilte.