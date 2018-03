Weniger als ein Drittel der Österreicher sind für ORF-Gebühren

Im Gegensatz zu den Schweizern, die jüngst bei einer Volksabstimmung für die Beibehaltung der Rundfunkgebühren stimmten, scheint im Nachbarland Österreich die Stimmung demgegenüber viel kritischer zu sein.



Das Ergebnis war deutlich - eine Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsgesellschaft OGM im Auftrag der österreichischen Zeitung "Kurier" hat ergeben, dass 60 Prozent der Befragten sich gegen die ORF-Gebühren ausgesprochen haben. Weiter befürworteten dabei nur 30 Prozent den Rundfunkbeitrag, während ein Zehntel unschlüssig war.