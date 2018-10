Wenn 1,2 Millionen Euro nach Auktion geschreddert werden

Das nach der Auktion bei Sotheby's geschreddertes Bild "Girl With Balloon" vom Street-Art-Künstler Banksy wird als neues Kunstwerk verkauft.



Das am vergangenen Freitag während einer Auktion in London geschredderte Kunstwerk des Street-Art-Künstlers Banksy ist erfolgreich verkauft worden. Das teilte das Auktionshaus Sotheby's am Donnerstag mit. Die Käuferin sei eine "europäische Sammlerin und langjährige Kundin von Sotheby's" und habe das Bild vergangene Woche ersteigert und nehme es auch zerschreddert an. Sie bezahle den Preis, der bei der Auktion erzielt wurde - umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro.