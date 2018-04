Wenn Fernsehen zur Droge wird

Viele Menschen sind ganz schön geschafft, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen. Für einen Kinobesuch, einen Spaziergang oder eine Runde joggen reicht die Energie nicht mehr.



Da bleibt nur Fernsehen bis zum Abendessen, oft auch während des Essens und danach, bis zum Einschlafen. Und genau das ist der Teufelskreis für viele.



Die Sucht ist nicht nur mit chemischen Substanzen verbunden. Sie entsteht, wenn das Verlangen die Vernunft besiegt. Das bedeutet, dass alles, was man zu viel macht, süchtig machen kann, z.B.: chatten, spielen, fernsehen, shoppen usw. Alle Menschen haben unterschiedlich gute Kontrollfähigkeiten. Einige können in Online-Casinos einen Jackpot knacken und das gewonnene Geld als Festgeld anlegen oder spenden. Die anderen machen aber vorschnelle Rieseneinkäufe, andern sofort alle Lebensgewohnheiten und schmeißen alles über Bord. Solche Spieler schweben in Gefahr spielsüchtig zu werden. Dasselbe gilt auch für Fernsehen.



Niemals zuvor sind die Menschen mit Informationen so regelrecht überflutet worden wie heute. Das Fernsehen lockt Zuschauer mit spektakulären Bildern, nicht selten von Totschlag und Mord, weil sich diese Bilder leicht verkaufen. Qualität bleibt dabei oft auf der Strecke.