Wenn das Leben kurios wird - Neue ZDF-Show "Sorry für alles"

Für die ahnungslosen Kandidaten einer neuen ZDF-Show reiht sich eine skurrile Situation an die nächste. Die Macher krempeln mit Hilfe von Familie, Freunden und Promis das Leben kräftig um - am Ende steht ein Überraschungsbesuch im Studio - samt Auflösung und Gewinnen.



Vier Wochen das Leben eines Menschen ohne sein Wissen auf den Kopf stellen, ihn dabei filmen und dann einladen - das ist das Grundprinzip einer neuen ZDF-Show. Sie trägt den Namen "Sorry für alles", denn die Kandidaten müssen so manche unangenehme oder peinliche Situation vor versteckten Kameras ertragen, bevor sie letztlich mit Wunschpreisen in der Sendung entlohnt werden. Premiere feiert das Format mit Moderator Steven Gätjen am Mittwoch (7.8., 20.15 Uhr), geplant ist zunächst noch eine weitere Ausgabe eine Woche später. Hinters Licht geführt werden die Ahnungslosen sowohl von Freunden, Verwandten und Bekannten als auch von Promis.